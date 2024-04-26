Німеччина забезпечить посилену охорону збірній України на Євро-2024

Органи безпеки Німеччини планують забезпечити посилену охорону збірній України під час чемпіонаті Європи з футболу, який цього року з 14 червня по 14 липня пройде в ФРН.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Rheinische Post заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

За словами глави МВС, всі команди, вболівальники та гості будуть захищені на чемпіонаті Європи.

"Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку (збірної України) в Німеччині зі ще більш високими заходами безпеки", – зазначила Фезер.

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Вона вказала, що на додаток до сил правоохоронців земель, де безпосередньо відбудуться матчі, федеральна поліція також розгортає великі сили та офіцерів з усіх країн-учасниць.

"Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка проходить в особливо напруженій політичній ситуації. Це тягне за собою багато викликів. Органи безпеки роками здійснюють високопрофесійну підготовку", – сказала Фезер.

Раніше в уряді Німеччини запевнили, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку.

Перед цим Фезер оголосила про тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться цього літа.

Ці заходи підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що у цьому немає нічого незвичайного.