Чи стане Європарламент менш дружнім до України через успіх ультраправих

2024-й називають "роком виборів": загальнонаціональні голосування проводитимуть більше ніж 60 країн світу. Та Україні як державі-кандидатці на вступ до ЄС варто приділити особливу увагу виборам до Європейського парламенту – одній з найбільш проукраїнських інституцій світу.

Та чи не зникне ця проукраїнськість після цьогорічних виборів?

Адже нинішні тенденції загрожують послабленням партій, що традиційно виступають на нашому боці, а також посиленням євроскептичних та відверто проросійських голосів.

До того ж Росія серйозно над цим працює.

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Про те, наскільки серйозними є ці загрози – читайте в статті Олександра Нотевського та Максима Костецького з Центру формування політики Ультраправа загроза та російське втручання: які наслідки для України несуть вибори в ЄС. Далі – стислий її виклад.

Вибори 2024-го відрізняються двома загрозливими факторами, які насправді повʼязані між собою.

Перший – стабільне зростання популярності ультраправих, євроскептичних, а подекуди й відверто антиєвропейських політичних сил.

Другий – це російське втручання у загальноєвропейські вибори, яке стає дедалі очевиднішим.

Лише дві з семи пан’європейських політичних груп, які формують Європарламент зараз, мають суттєво покращити свій результат порівняно з 2019 роком: це "Європейські консерватори та реформісти" та "Ідентичність і демократія".

І якщо перші виступають за збільшення ролі національних держав і зменшення впливу європейських інституцій, але не оскаржують саме існування Євросоюзу та визнають Росію ворогом, то другу групу формують переважно проросійські партії, які повторюють кремлівські наративи, просувають вигідні Москві рішення та виступають проти підтримки України.

Про їхню перемогу, утім, не йдеться.

Прогнози, засновані на соцопитуваннях, станом на квітень дають антиукраїнській ультраправій "Ідентичність і демократія" (ІД) 86-88 мандатів і вона претендує на третє чи четверте місце у Європарламенті, причому найбільший ривок стався за останні пів року на тлі падіння популярності традиційних проєвропейських партій.

Успіх "ІД" – це виклик для України.

Переможці наступних виборів – наперед відомі.

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) залишається найбільшою, а також найпопулярнішою європейською наднаціональною партією, обʼєднуючи 49 колективних членів з усіх 27 країн ЄС. З 1999 року вона щоразу перемагає на євровиборах, і 2024-й не стане винятком.

Опитування кажуть, що результат ЄНП буде близьким до нинішніх 177 мандатів, хоча, ймовірно, вона трохи зменшить представництво.

ЄНП позиціонує себе принциповим союзником України.

Важливо те, що представник партії-переможця традиційно очолює Єврокомісію.

Так має статися і цього разу. ЄНП вважає своїм кандидатом чинну президентку ЄК Урсулу фон дер Ляєн, яка має всі шанси зберегти цю посаду.

Немає інтриги і зі "срібним призером" виборів. Цю роль матиме лівоцентристський Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

Вони також зберігають рішучу проукраїнську позицію.

З викладеного очевидно, що прогнозовані результати виборів не несуть критичної загрози для України.

Однак тенденція є загрозливою.

В разі, якщо ультраправі та проросійські сили на цих виборах продовжать зростання – зокрема, забезпечать для себе цілком імовірне третє місце у ЄП, – це матиме вплив і на національні вибори в державах-членах Євросоюзу.

А кожен новий євроскептичний і тим більше лояльний до Росії лідер держави чи уряду в ЄС – це цілком реальна загроза для України.

Докладніше – в матеріалі Олександра Нотевського та Максима Костецького Ультраправа загроза та російське втручання: які наслідки для України несуть вибори в ЄС.