В уряді Польщі відреагували на протести: "ні про який Polexit не йдеться"

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, коментуючи масштабні протести проти потенційного виходу Польщі з ЄС заявив, що ні про який Polexit немає мови і звинуватив лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска у тому, що він "обдурив людей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Мюллер на запитання на TVP1 щодо протестів заявив, що людей зібрали на акцію за надуманим приводом і ні про який вихід Польщі з ЄС немає мови.

"Їх обдурив Дональд Туск і багато польських ЗМІ - що справа йде до якогось Polexit. Такої ситуації немає", - заявив Мюллер.

Речник також заявив, що Дональд Туск може зіграти для Польщі таку ж роль, як свого часу експрем’єр Девід Кемерон для Британії.

"Він не хотів виходу з ЄС, але задля своїх політичних цілей підняв цю тему у Британії - і це скінчилось Brexit-ом. Так само Дональд Туск зараз, задля своїх політичних цілей, піднімає тему Polexit", - сказав Мюллер.

"Polexit - це фейк. Це шкідливий міф, який використовує опозиція, щоб замінити брак ідей щодо належного позиціонування Польщі у Європі… Усі зобов’язання, що витікають з законодавства ЄС, залишаються чинними", - заявив прем’єр Матеуш Моравецький ще у вечір протестів на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь. Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення КC Польщі "атакою на ЄС" і попередив про ризик виходу Польщі з блоку.

Ввечері 10 жовтня десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги з гаслом "Ми залишаємося у ЄС". Лише у Варшаві кількість людей могла сягати 100 тисяч.

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