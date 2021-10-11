В правительстве Польши отреагировали на протесты: "ни о каком Polexit нет речи"

Спикер правительства Польши Петр Мюллер, комментируя масштабные протесты против потенциального выхода Польши из ЕС, заявил, что ни о каком Polexit нет речи и обвинил лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска в том, что он "обманул людей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Мюллер на вопрос TVP1 по поводу протестов заявил, что людей собрали на акцию надуманным предлогом и ни о каком выходе Польши с ЕС нет и речи.

"Их обманул Дональд Туск и много польских СМИ - что дело идет к какому-то Polexit. Такой ситуации нет", - заявил Мюллер.

Спикер также заявил, что Дональд Туск может сыграть для Польши такую ​​же роль, как в свое время экс-премьер Дэвид Кэмерон для Британии.

"Он не хотел выхода из ЕС, но для своих политических целей поднял эту тему в Великобритании - и это закончилось Brexit-ом. Так же Дональд Туск сейчас, для своих политических целей, поднимает тему Polexit", - сказал Мюллер.

"Polexit - это фейк. Это вредный миф, который использует оппозиция, чтобы заменить недостаток идей относительно надлежащего позиционирования Польши в Европе ... Все обязательства, вытекающие из законодательства ЕС, остаются в силе", - заявил премьер Матеуш Моравецкий еще в вечер протестов на своей Facebook-странице.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги. Французский министр по европейским делам Клеман Бон назвал решение КC Польши "атакой на ЕС" и предупредил о риске выхода Польши из блока.

Вечером 10 октября десятки тысяч поляков на призыв оппозиции вышли на митинги с лозунгом "Мы остаемся в ЕС". Только в Варшаве количество людей могло достигать 100 000.

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