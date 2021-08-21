"Помста за Кримську платформу": РФ ввела санкції проти глави МЗС Дмитра Кулеби

Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він називає це помстою за Кримську платформу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія внесла мене в свій санкційний список. Хоча зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу. Але тут їм геть допекло" - зазначив Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

"Росія обіцяла, що помститься за Кримську платформу. І Росія помстилася мені. Росія не зупинить ані мене, ані усіх нас в Україні і за кордоном, кого об’єднала Кримська платформа" - додав міністр.

Крім того, Росія запровадила санкції проти секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Читайте детальніше у статті: Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати