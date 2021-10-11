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Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку нормандского саммита и ситуацию на Донбассе

Понедельник, 11 октября 2021, 19:13

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по активизации переговоров по Донбассу и подготовке саммита в нормандском формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы государства в Twitter.

"Украина, Германия и Франция выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал Зеленский.

В Офисе президента добавили, что "стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе".

"Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандской формате", - отметили в ОП.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за то, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась до окончания каденции Меркель.

Меркель будет оставаться на посту канцлера до избрания нового главы правительства в Бундестаге. Прогнозируют, что коалиционные переговоры в Германии могут продолжаться до Рождества.

Напомним, в августе Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он назвал это местью за Крымскую платформу.

Кроме того, Россия ввела санкции против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Германия заявила, что российские санкции против Кулебы не являются препятствием для проведения встреч в Нормандском формате на уровне министров.

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Донбасс и ОРДЛО Зеленский Меркель Макрон
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