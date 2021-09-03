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Німеччина не вважає санкції РФ проти Кулеби перешкодою для нормандських зустрічей

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:48

Посол України в Німеччині Анка Фельдгузен вважає, що російські санкції проти глави МЗС України Дмитра Кулеби не є перепоною для проведення зустрічей у нормандському форматі на рівні міністрів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua.

Ви знаєте, Козак (заступник очільника адміністрації президента РФ Дмитрій Козак. - Ред.) теж під санкціями Європи. І коли він летить до Берліна, щоразу треба робити виняток і повідомити про це. Тому не думаю, що санкції проти Дмитра Кулеби будуть перешкодою, якщо є політична воля", - сказала Фельдгузен.

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Водночас вона підкреслила, що міністерських зустрічей довго не було, що, на її думку, підкреслює відсутність політичної волі у Росії.

"І не грає ролі, чи є санкції проти українського міністра закордонних справ, чи немає", - додала вона. 

У серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він називає це помстою за Кримську платформу.

Крім того, Росія запровадила санкції проти секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

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Німеччина Нормандський формат Кулеба санкції
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