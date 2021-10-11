ЄС почне розвалюватися, якщо не відреагує на рішення Конституційного суду Польщі - єврокомісар
Європейський Союз "почне розвалюватися", якщо не оскаржить постанову Конституційного трибуналу Польщі про те, що національне законодавство має пріоритет перед європейськими законами.
Про це заявила єврокомісар Віра Юрова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне розвалюватися. Ось чому нам доведеться відреагувати на цю нову главу, яку почав малювати польський Конституційний суд", - сказала Юрова під час візиту до Чехії.
Напередодні у Варшаві відбулися масштабні протести проти потенційного виходу Польщі з ЄС. Прем'єр Матеуш Моравецький запевнив, що ні про який Polexit не йдеться.
Як відомо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.
В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь. Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення КC Польщі "атакою на ЄС" і попередив про ризик виходу Польщі з блоку.
Ввечері 10 жовтня десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги з гаслом "Ми залишаємося у ЄС". Лише у Варшаві кількість людей могла сягати 100 тисяч.
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