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Премьер Польши назвал ложью заявления о планах выхода из ЕС

Вторник, 12 октября 2021, 14:03

Правительство Польши не хочет, чтобы страна вышла из Европейского Союза, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, обвинив оппозицию во лжи.

С таким заявлением глава польского правительства выступил во время саммита "Вышеградской четверки" в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Наш путь оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить союз, выйдя из ЕС", - сказал Матеуш Моравецкий.

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"Очевидно, что это не просто фейковые новости, это что-то хуже - это ложь, направленная на ослабление Евросоюза", - добавил он.

Напомним, в эти выходные в Польше прошли массовые протесты, их вызвало решение Конституционного суда, положения договора о Европейском Союзе несовместимы с польской конституцией.

В польской оппозиции уверены: речь идет о начале выхода Польши из состава ЕС.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер, комментируя протесты против потенциального выхода Польши из ЕС заявил, что ни о каком Polexit нет и речи.

7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

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