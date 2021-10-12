Премьер Польши назвал ложью заявления о планах выхода из ЕС

Правительство Польши не хочет, чтобы страна вышла из Европейского Союза, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, обвинив оппозицию во лжи.

С таким заявлением глава польского правительства выступил во время саммита "Вышеградской четверки" в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Наш путь оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить союз, выйдя из ЕС", - сказал Матеуш Моравецкий.

Читайте также Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

"Очевидно, что это не просто фейковые новости, это что-то хуже - это ложь, направленная на ослабление Евросоюза", - добавил он.

Напомним, в эти выходные в Польше прошли массовые протесты, их вызвало решение Конституционного суда, положения договора о Европейском Союзе несовместимы с польской конституцией.

В польской оппозиции уверены: речь идет о начале выхода Польши из состава ЕС.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер, комментируя протесты против потенциального выхода Польши из ЕС заявил, что ни о каком Polexit нет и речи.

7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Читайте больше в статье: Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну.