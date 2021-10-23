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Співлідер партії-переможиці виборів у Німеччині висловився за швидкий запуск "Північного потоку-2"

Субота, 23 жовтня 2021, 12:18

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD) Норберт Вальтер-Бор'янс висловився за швидкий запуск "Північного потоку-2".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle, наводячи слова політика з інтерв’ю Augsburger Allgemeine.

"На жаль, рідко можна вибирати постачальників на основі симпатій до тієї чи іншої політичної системи", - заявив Вальтер-Бор’янс, додавши, що енергетична незалежність забезпечується "не обривом зв'язків з іншими, а шляхом встановлення якомога більшого числа зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів". 

Вальтер-Бор’янс зазначив, що Німеччина підтримує режим європейських санкцій щодо Росії. 

Втім, у випадку з ПП-2, на його думку, йдеться не лише про торгівлю, а про "інфраструктуру, яка допоможе нашій високоіндустріальній країні здійснити перехід на шляху до досягнення кліматичної нейтральності".

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При цьому, "Зелені", потенційні коаліційні партнери SPD, мають протилежну позицію. Кілька днів тому їхня співлідерка Анналена Бербок звинуватила Росію в шантажі у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, цього тижня СДПН, "Зелені" та "Вільна демократична партія" (ВДП) почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнуть, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива. Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців, після чого рішення передадуть на розгляд Єврокомісії.

Президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Голова найбільшої депутатської групи у Європарламенті звинуватив Росію у використанні газу як зброї. 

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю 22 жовтня звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі та закликав ЄС скоординувати свою відповідь з Україною.

При цьому Україна запропонувала Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами".

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Німеччина Північний потік-2
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