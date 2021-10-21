Учасники коаліційних переговорів у Німеччині хочуть сформувати уряд на початку грудня

Соціал-демократична партія Німеччини(СДПН), "Зелені" та "Вільна демократична партія" (ВДП), які беруть участь у переговорах про коаліцію, хочуть, щоб Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

Про це заявив генеральний секретар ВДП Фолькер Віссінг повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Віссінг, його колега з СДПН Ларс Клінгбейль і федеральний менеджер "Зелених" Міхаель Келлнер представили графік формування уряду перед початком офіційних переговорів про коаліцію.

Наступної середи політики всіх трьох партій у 22 робочих групах мають розпочати роботу над спільною урядовою програмою.

Робочі групи повинні, за винятком вихідних, збиратися на обговорення майже щодня, щоб до 10 листопада розробити документи про позиції щодо окремих напрямків.

Остаточне редагування та уточнення невирішених питань потім має взяти на себе головна переговорна група, яка має представити коаліційну угоду до кінця листопада.

Тоді результат має бути підтверджений всередині партії - на спеціальному з’їзді партії у випадку ВДП та у формі онлайн-опитування членів серед "Зелених". Графік щільніший, ніж було відомо раніше: досі партії обіцяли сформувати уряд до Різдва.

Віссінг заявив про "амбітний графік". Сторони переговорів вважають, що "Німеччина повинна мати стабільний уряд якомога швидше".