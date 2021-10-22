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В Європарламенті звинуватили Росію у використанні газу як зброї

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 16:59

Голова найбільшої депутатської групи у Європейському парламенті Манфред Вебер закликає до жорсткої лінії щодо Росії через ситуацію з газопроводом "Північний потік - 2".

Про це глава фракції Європейської народної партії сказав в інтерв’ю виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Очевидно, що Путін використовує поставки газу в ЄС як політичну зброю", - сказав Вебер, який є представником Німеччини.

"Операційна ліцензія (для початку роботи "Північного потоку-2" - Ред.) навряд чи можлива, якщо російське керівництво не готове до співпраці і збільшення обсягів поставок", - сказав Вебер, який представляє баварську партію ХСС.

Його позиція перегукується із позицією співлідерки "Зелених" Анналени Бербок, яка висловлювалася проти введення в експлуатацію трубопроводу, поки його оператор і постачальник газу залишається ідентичним.

Бербок раніше звинуватила Росію в шантажі у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу "Північний потік-2".

Президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Міністр закордонних справ України назвав його слова шантажем.

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