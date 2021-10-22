Україна пропонує ЄС додатково транспортувати 55 млрд кубів газу за "спеціальними умовами"

Україна пропонує Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами".

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у п’ятницю, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Кабінету міністрів України разом з НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор ГТС України" визначити спеціальні умови для транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України в країни ЄС в обсягах не менше 55 млрд кубометрів на рік", - сказав він.

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Данілов нагадав, що чинний контракт з "Газпромом" передбачає прокачування 40 млрд кубометрів через ГТС України до Європи, але потенційні можливості системи дозволяють транзит набагато більших обсягів, особливо в поточний кризовий період.

"Ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без жодних проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги 55 мільярдів кубів газу. Таке рішення сьогодні було ухвалене", - сказав Данілов.

У п’ятницю, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі, закликавши Європейський Союз скоординувати свою відповідь з Україною.

Зеленський заявив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не тільки для нормалізації ситуації, а й для захисту Європи від тарифного шоку в найближчі роки.

Президент РФ Владімір Путін 21 жовтня заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав його слова шантажем.