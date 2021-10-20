Німеччина повинна протистояти шантажу РФ через "Північний потік-2" - лідерка "Зелених"

Співголова партії "Зелених" Німеччини Анналена Бербок звинуватила Росію в "шантажі" у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми бачимо, як Росія грає в покер. Хоча високий попит і обмежена пропозиція також грають роль, ми чуємо, що поставки газу скорочуються ... Ми не повинні дозволити шантажувати себе", - сказала Бербок.

За її словами, важливо забезпечити дотримання правил ЄС, згідно з якими оператори трубопроводів не повинні бути виробниками газу, який вони транспортують.

"Газпром" володіє газопроводом "Північний потік - 2" і виробляє газ, який буде по ньому транспортувати. Якщо це не зміниться, для запуску трубопроводу буде потрібен виняток.

"Зелені" на цьому тижні починають переговори про формування уряду з соціал-демократами Олафа Шольца і Вільними демократами. Бербок, ймовірно, отримає одну з посад в уряді, ЗМІ пишуть, що вона може очолити МЗС.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.