В Грузії щеплення третьою дозою відкрили для всіх дорослих

Рада з імунізації Грузії вирішила дозволити робити третю, так звану бустерну дозу вакцини від коронавірусу, всім громадянам віком від 18 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство "Новости-Грузия".

Донедавна додаткову дозу щеплення можна було отримати лише громадянам віком від 50 років та людям з важкими захворюваннями з "груп ризику".

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Тепер додаткову дозу вакцини в Грузії може отримати будь-яка людина старша 18 років, яка була вакцинована будь-якою вакциною.

Ті, хто прищепився вакцинами Sinopharm і Sinovac, можуть використовувати вакцину Sinopharm або Sinovac як бустерну дозу, або використовувати Pfizer.

Якщо перші дві дози були зроблені препаратом Astrazeneca, через шість місяців бустерну дозу треба проводити препаратом Pfizer. Вакцина від Astrazeneca через низький попит більше не використовується в Грузії, її запасів у країні немає.

При цьому громадяни віком від 60 років, які вакцинувалися препаратами Sinopharm і Sinovac, можуть робити бустерну дозу вже через три місяці після другої дози, не чекаючи, коли з дня другого уколу пройде шість місяців.

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Людям, вакцинованим Pfizer, рекомендують використовувати третю дозу тим самим препаратом протягом шести місяців після другої вакцинації.

Крім того, Рада з імунізації підтримала вакцинацію дітей віком від 12-15 років двома дозами препарату Pfizer. Для цього потрібна наявність згоди батьків або опікунів.

Як повідомлялося, Грузія з 1 грудня запроваджує систему "зелених перепусток" для відвідування низки об'єктів, таких як заклади харчування та розважальні центри.

Крім того, пенсіонери, які щепилися від коронавірусу до 1 січня, зможуть отримати одноразову надбавку до пенсії у розмірі 200 ларі, що еквівалентно 63 доларам США.