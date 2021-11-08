Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Грузія з 1 грудня вводить ковідні паспорти для громадян і туристів

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:37

Грузія з 1 грудня запроваджує систему "зелених перепусток" для відвідування низки об'єктів, таких як заклади харчування та розважальні центри.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі за підсумками засідання міжвідомчої координаційної ради у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

За його словами, "зелений статус" отримають повністю вакциновані громадяни; ті, хто перехворів на коронавірус; люди, які здали ПЛР-тест за останні 72 години або швидкий тест на антиген за останні 24 години.

Читайте також
Грузія виплачуватиме пенсіонерам надбавки до пенсії за вакцинацію

"З 1 грудня громадяни матимуть змогу відвідувати різні об'єкти лише за принципом "зеленого паспорта". Йдеться про об'єкти харчування, розважальні центри, розважальні об'єкти, кінотеатри, оперні театри, музеї, концертні зали, казино тощо", - наголосив Гарібашвілі.

За його словами, повний список об'єктів буде опубліковано додатково.

Вимога щодо "зеленого паспорта" поширюватиметься на мешканців Грузії та туристів віком від 18 років.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив, що пенсіонери, які щепилися від коронавірусу до 1 січня, зможуть отримати одноразову надбавку до пенсії у розмірі 200 ларі, що еквівалентно 63 доларам США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Коронавірус Вакцини Карантин
powered by lun.ua

Статті

"Крок на шляху до НАТО та ЄС": чому Захід так чекає від України нового закону про СБУ

Вперше за всю історію незалежної України склалися такі сприятливі умови для докорінної реформи СБУ. Такою унікальною можливістю не можна нехтувати.
8 листопада 2021 — Матті Маасікас, Вінета Кляйне, Крістіна Квін, Антті Хартікайнен, керівники дипмісій ЄС, НАТО, США в Україні та глава КМЄС

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди