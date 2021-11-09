В Грузии прививку третьей дозой открыли для всех взрослых
Совет по иммунизации Грузии решил разрешить делать третью, так называемую бустерную дозу вакцины от коронавируса, всем гражданам в возрасте от 18 лет.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство "Новости-Грузия".
До недавнего времени дополнительную дозу прививки можно получить только гражданам в возрасте от 50 лет и людям с тяжелыми заболеваниями из "групп риска".
Теперь дополнительную дозу вакцины в Грузии может получить любой человек старше 18 лет, который был вакцинирован любой вакциной.
Те, кто привился вакцинами Sinopharm и Sinovac, могут использовать вакцину Sinopharm или Sinovac в качестве бустерной дозы или использовать Pfizer.
Если первые две дозы были сделаны Astrazeneca, через шесть месяцев бустерную дозу следует проводить препаратом Pfizer. Вакцина от Astrazeneca из-за низкого спроса больше не используется в Грузии, ее запасов в стране нет.
При этом граждане от 60 лет, которые вакцинировались препаратами Sinopharm и Sinovac, могут делать бустерную дозу уже через три месяца после второй дозы, не дожидаясь, когда со дня второго укола пройдет шесть месяцев.
Людям, вакцинированным Pfizer, рекомендуют использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации.
Кроме того, Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей в возрасте от 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer. Для этого требуется наличие согласия родителей или опекунов.
Как сообщалось, Грузия с 1 декабря вводит систему "зеленых пропусков" для посещения ряда объектов, таких как заведения питания и развлекательные центры.
Кроме того, пенсионеры, которые привились от коронавируса до 1 января, смогут получить единовременную надбавку к пенсии в размере 200 лари, что эквивалентно 63 долларам США.