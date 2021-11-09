В Грузии прививку третьей дозой открыли для всех взрослых

Совет по иммунизации Грузии решил разрешить делать третью, так называемую бустерную дозу вакцины от коронавируса, всем гражданам в возрасте от 18 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство "Новости-Грузия".

До недавнего времени дополнительную дозу прививки можно получить только гражданам в возрасте от 50 лет и людям с тяжелыми заболеваниями из "групп риска".

Читайте также В Германии решили предлагать третью дозу вакцины всем желающим

Теперь дополнительную дозу вакцины в Грузии может получить любой человек старше 18 лет, который был вакцинирован любой вакциной.

Те, кто привился вакцинами Sinopharm и Sinovac, могут использовать вакцину Sinopharm или Sinovac в качестве бустерной дозы или использовать Pfizer.

Если первые две дозы были сделаны Astrazeneca, через шесть месяцев бустерную дозу следует проводить препаратом Pfizer. Вакцина от Astrazeneca из-за низкого спроса больше не используется в Грузии, ее запасов в стране нет.

При этом граждане от 60 лет, которые вакцинировались препаратами Sinopharm и Sinovac, могут делать бустерную дозу уже через три месяца после второй дозы, не дожидаясь, когда со дня второго укола пройдет шесть месяцев.

Читайте также В Турции начали предлагать третью дозу вакцины тем, кто привился Pfizer

Людям, вакцинированным Pfizer, рекомендуют использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации.

Кроме того, Совет по иммунизации поддержал вакцинацию детей в возрасте от 12-15 лет двумя дозами препарата Pfizer. Для этого требуется наличие согласия родителей или опекунов.

Как сообщалось, Грузия с 1 декабря вводит систему "зеленых пропусков" для посещения ряда объектов, таких как заведения питания и развлекательные центры.

Кроме того, пенсионеры, которые привились от коронавируса до 1 января, смогут получить единовременную надбавку к пенсии в размере 200 лари, что эквивалентно 63 долларам США.