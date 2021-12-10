Президент Естонії розповів деталі розмови Байдена щодо Росії зі східними членами НАТО 

Президент Естонії Алар Каріс розповів, що план проведення зустрічі між основними країнами НАТО і Росією, який викликав тривогу деяких країн, безпосередньо не обговорювався у телефонній розмові президента США Джо Байдена з главами 9 східноєвропейських держав-членів Альянсу.

Про це Каріс сказав в інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

"Його посил східному флангу був чіткий: всі рішення щодо безпеки прийматимуться разом і що немає ситуації, коли є східний та західний фланг, південний та північний. Ці рішення НАТО прийматиме спільно, це стосується й теми України", - сказав Каріс.

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За його словами, у розмові не йшлося про те, що президент США хоче провести зустріч із Росією і щонайменше чотирма основними країнами НАТО.

"Швидше залишається думка, що всі будуть залучені до такої можливої зустрічі. Сьогодні про зустріч не йшлося", - сказав Каріс.

З його слів, важко зрозуміти, що думає Росія, і на цьому наголосив президент Байден.

"З його телефонної розмови (з Путіним) було важко зрозуміти реальні плани Росії. Важливо показати, що за кожним кроком піде зустрічний. І Байден наголосив: є економічні, фінансові важелі, якщо потрібно, то й військові.

Якщо буде потрібно, то в державах розмістять додаткові війська НАТО. І те, де розмістять війська, буде рішенням країн НАТО", - зазначив естонський президент.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що країни на східному флангу НАТО дуже критично сприйняли ідею президента США Джо Байдена про те, щоб обговорювати з РФ її претензії до розширення Альянсу за участі лише "ключових країн".

У Білому домі до та після переговорів з лідером РФ наголошували, що Росія не отримає "права голосу" у питаннях щодо розширення НАТО.

Як вже повідомлялося, 9 грудня Байден поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та дев'ятьма країнами східного флангу НАТО.

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