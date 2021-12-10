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Байден обговорив шантаж Путіна з дев’яти союзниками східного флангу НАТО

П'ятниця, 10 грудня 2021, 08:43

Президент США Джо Байден провів розмову з так званою "Бухарестською дев’яткою" - країнами східного флангу НАТО, у продовження діалогу з приводу останніх дій Росії та переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у комюніке Білого дому.

У розмові брали участь президенти Латвії, Литви та Естонії, Польщі та Угорщини, Румунії та Болгарії, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та Словаччини Едуард Гегер. 

Зазначається, що Байден підкреслив відданість США трансатлантичній безпеці та статті 5 НАТО - про те, що збройний напад на одну або кілька країн Альянсу у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх.

"Лідери обговорили дестабілізуючі дії Росії вздовж кордону України та необхіність єдиної, підготовленої та рішучої позиції НАТО задля колективного захисту союзників. Президент Байден підкреслив зобов’язання США продовжувати тісні консультації та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками і партнерами у зусиллях для деескалації нинішньої кризи, шляхом стримування, захисту й діалогу", - зазначає Білий дім. 

Увечері 9 грудня відбулася також розмова Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо, безпековий радник Байдена раніше запевнив, що він у розмові з президентом Росії не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Згодом Джо Байден та Владімір Путін кожен окремо натякнули, як буде виглядати продовження цих переговорів. 

Переговори Байдена та Путіна у форматі відеозустрічі відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Більше на цю тему читайте у статті: Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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США Україна-НАТО
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