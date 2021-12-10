Президент Эстонии Алар Карис рассказал, что план проведения встречи между основными странами НАТО и Россией, вызвавший тревогу некоторых стран, напрямую не обсуждался в телефонном разговоре президента США Джо Байдена с главами девяти восточноевропейских государств-членов Альянса.

Об этом Карис сказал в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

"Его посыл восточному флангу был ясен: все решения по безопасности будут приниматься вместе и что нет ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать совместно, это касается и темы Украины", - сказал Карис.

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По его словам, в разговоре речь не шла о том, что президент США хочет провести встречу с Россией и по меньшей мере четырьмя основными странами НАТО.

"Скорее остается мнение, что все будут привлечены к такой возможной встрече. Сегодня о встрече речь не шла", - сказал Карис.

По его словам, трудно понять, что думает Россия, и это подчеркнул президент Байден.

"Из его телефонного разговора (с Путиным) было тяжело понять реальные планы России. Важно показать, что за каждым шагом пойдет встречный. И Байден подчеркнул: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные".

Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО", – отметил эстонский президент.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны на восточном фланге НАТО критически восприняли идею президента США Джо Байдена о том, чтобы обсуждать с РФ ее претензии к расширению Альянса с участием только "ключевых стран".

В Белом доме до и после переговоров с лидером РФ отмечали, что Россия не получит "права голоса" в вопросах расширения НАТО.

Как сообщалось, 9 декабря Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и девятью странами восточного фланга НАТО.

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