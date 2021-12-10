Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Пятница, 10 декабря 2021, 11:59

Президент Эстонии Алар Карис рассказал, что план проведения встречи между основными странами НАТО и Россией, вызвавший тревогу некоторых стран, напрямую не обсуждался в телефонном разговоре президента США Джо Байдена с главами девяти восточноевропейских государств-членов Альянса.

Об этом Карис сказал в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

"Его посыл восточному флангу был ясен: все решения по безопасности будут приниматься вместе и что нет ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать совместно, это касается и темы Украины", - сказал Карис.

Читайте также
Байден обсудил шантаж Путина с девятью союзниками восточного фланга НАТО

По его словам, в разговоре речь не шла о том, что президент США хочет провести встречу с Россией и по меньшей мере четырьмя основными странами НАТО.

"Скорее остается мнение, что все будут привлечены к такой возможной встрече. Сегодня о встрече речь не шла", - сказал Карис.

По его словам, трудно понять, что думает Россия, и это подчеркнул президент Байден.

"Из его телефонного разговора (с Путиным) было тяжело понять реальные планы России. Важно показать, что за каждым шагом пойдет встречный. И Байден подчеркнул: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные".

Читайте также
Премьер Эстонии: России нельзя давать право решать что-либо в делах НАТО

Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО", – отметил эстонский президент.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны на восточном фланге НАТО критически восприняли идею президента США Джо Байдена о том, чтобы обсуждать с РФ ее претензии к расширению Альянса с участием только "ключевых стран".

В Белом доме до и после переговоров с лидером РФ отмечали, что Россия не получит "права голоса" в вопросах расширения НАТО.

Как сообщалось, 9 декабря Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и девятью странами восточного фланга НАТО.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Россия
powered by lun.ua

Статьи

"Талибан" и Крым: что стоит за поддержкой российской аннексии правительством талибов

Упоминания о Крыме нужны правительству талибов для угроз в адрес соседнего Пакистана, война с которым постепенно становится неизбежной (укр.)
10 декабря 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире

Саммит для развития демократий – часть предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января он стал необходимостью и для США (укр.)
10 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Эрдоган под натиском проблем: почему власть в Турции стремительно теряет популярность

Обвал национальной валюты, инфляция, которая может достигать 58%, протесты и падение рейтингов власти. Все это – о вызовах, стоящих перед Турцией (укр.)
9 декабря 2021 — Евгения Габер, Юрий Панченко