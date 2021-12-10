Східних членів НАТО розлютила ідея Байдена щодо формату діалогу з Путіним - Bloomberg

Країни на східному флангу НАТО дуже критично сприйняли ідею президента США Джо Байдена про те, щоб обговорювати з РФ її претензії до розширення Альянсу, зокрема прийняття до нього України, за участі лише частини Альянсу - "ключових країн".

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела у дипломатичних колах, які погодилися говорити на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників, одна з країн "розлючена" і хоче негайних пояснень з приводу того, що саме планує Байден.

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Другий з дипломатів розповів, що союзники на східному флангу - які добре пам’ятають свій досвід часів СРСР - стурбовані тим, про які поступки може піднятись питання на таких перемовинах, в контекті "політичних гарантій" і обмежень на діяльність НАТО, щоб заспокоїти Путіна.

За словами дипломата, пропозиція Байдена стурбувала усі країни східного флангу Альянсу, найбільше - Литву, Латвію та Естонію, Польщу та Румунію.

Союзники побоюються, що такі перемовини зіграють на руку президенту РФ, дозволяючи внести розкол і недовіру між США та європейськими союзниками, а також всередині Європи.

Нагадаємо, у Білому домі запевнили, що Байден у розмові з Путіним не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на його вимогу не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу. Втім, Байден погодився на переговори з Росією про те, як пом’якшити її стурбованість у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Згодом Байден сказав, що планує для цього організувати переговори за участі "принаймні чотирьох" ключових союзників у НАТО та Росії.

"Європейська правда" вже наводила досить різку заяву прем’єрки Естонії Каї Каллас, яка після цього заявила, що Росії не можна давати право голосу у питаннях, які стосуються НАТО, а безпекові питання щодо Європи повинні обговорюватися за участі всіх союзників.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон сказав, що пропозиція Байдена стала "спантеличуючою несподіванкою" та закликав через дипломатичні зусилля заблокувати таку зустріч, або принаймні залучити до учасників цих переговорів країни східного флангу. Міхельсон наголосив, що будь-які переговори з Путіним повинні стосуватися виключно того, як забезпечити територіальну цілісність України та усунути військову загрозу з боку РФ, пише Bloomberg. На думку естонського парламентаря, робити Росію країною з "правом вето" в питаннях про архітектуру європейської системи безпеки - цілковито неправильно і це призведе тільки до нової агресії.

Прем’єр Польщі у своєму коментарі щодо розмови лідерів висловив думку, що Путін користується складними для НАТО часами. "Я думаю, що після виходу з Афганістану ситуація в Альянсі напружена, складна, і, на жалі суперники - і Росія один з них - намагаються використати це на свою користь", - сказав Матеуш Моравецький.

Посадовець з НАТО на умовах анонімності прокоментував, що діалог з Росією, паралельно зі стримуваням, є частиною стратегії Альянсу, але рішення про майбутнє членство якоїсь країни мають приймати лише 30 союзників НАТО.

У Білому домі до та після переговорів з лідером РФ наголошували, що Росія не отримає "права голосу" у питаннях щодо розширення НАТО.

Як вже повідомлялося, 9 грудня Байден поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та дев'ятьма країнами східного флангу НАТО.

Більше на цю тему читайте у статті: Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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