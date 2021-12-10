У Байдена і Зеленського повідомили деталі телефонної розмови лідерів

В адміністрації президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена переказали зміст розмови лідерів, проведеної після переговорів Байдена з президентом РФ Владіміром Путіним, на тлі нарощування Росією сил на українських кордонах та її вимог надати гарантії, що НАТО не прийматиме до Альянсу Україну чи інших сусідів РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Білий дім у своєму комюніке зазначає, що Байден передав Зеленському глибоку стурбованість США та європейських союзників з приводу агресивних дій РФ та запевнив його, що Захід відповість сильними економічними та іншими заходами у разі подальшої військової інтервенції Росії.

"Президент Байден чітко зазначив, що США, союзники й партнери віддані принципу "ніяких рішень чи обговорень про Україну без України". Лідери закликали Росію до деескалації та погодилися, що дипломатія - найкращий спосіб для прогресу у вирішенні конфлікту. Президент Байден підкреслив готовність США долучатися до заходів розбудови довіри задля просування реалізації Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату", - йдеться в комюніке американської сторони.

В Офісі президента України розповідають, що Зеленський висловив подяку Байдену за послідовну підтримку України та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

"Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах. Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває", - зазначають у комюніке.

Крім того, Зеленський підняв питання енергетичної безпеки й російського газопроводу "Північний потік-2". Він наголосив, що українська сторона розглядає проект "Північний потік – 2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

"У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України", - зазначають в ОПУ.

Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден у розмові з президентом Росії не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Згодом Джо Байден та Владімір Путін кожен окремо натякнули, як буде виглядати продовження цих переговорів.

Переговори Байдена та Путіна у форматі відеозустрічі відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Більше на цю тему читайте у статті: Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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