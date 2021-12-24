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Качинський заявив, що Німеччина хоче перетворити ЄС на "четвертий рейх"

П'ятниця, 24 грудня 2021, 20:33

Глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

Зокрема, голова партії "Право і справедливість" (ПіС) сказав, що деякі країни "не в захваті від перспективи створення четвертого німецького рейху на основі ЄС".

"Якби ми, поляки, погодилися з таким сучасним уявленням, ми були б принижені", – сказав Качинський, який також є віцепрем’єр-міністром. Він додав, що Суд ЄС використовується як "інструмент" для федералістських ідей.

Польща була втягнута в тривале протистояння з ЄС, зокрема через судові зміни, які ПіС проштовхувала з 2015 року.

Цього тижня ЄС заявив, що починає судову процедуру проти Польщі за ігнорування законодавства ЄС та підрив незалежності судової системи.

Як відомо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь

Читайте детальніше у статті: Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

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Польща
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