Качинський заявив, що Німеччина хоче перетворити ЄС на "четвертий рейх"

Глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

Зокрема, голова партії "Право і справедливість" (ПіС) сказав, що деякі країни "не в захваті від перспективи створення четвертого німецького рейху на основі ЄС".

"Якби ми, поляки, погодилися з таким сучасним уявленням, ми були б принижені", – сказав Качинський, який також є віцепрем’єр-міністром. Він додав, що Суд ЄС використовується як "інструмент" для федералістських ідей.

Польща була втягнута в тривале протистояння з ЄС, зокрема через судові зміни, які ПіС проштовхувала з 2015 року.

Цього тижня ЄС заявив, що починає судову процедуру проти Польщі за ігнорування законодавства ЄС та підрив незалежності судової системи.

Як відомо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

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