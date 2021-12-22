ЄК відкрила справу проти Польщі через скандальне рішення Конституційного суду

Єврокомісія вирішила запустити процедуру порушення проти Польщі у зв’язку з серйозними занепокоєннями з приводу нещодавнього рішення Конституційного трибуналу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конституційний трибунал у своїх рішеннях від 14 липня 2021 року та 7 жовтня 2021 року назвав положення договорів ЄС несумісними з Конституцією Польщі, прямо ставлячи під сумнів примат права ЄС, нагадали в ЄК.

Польща має два місяці, щоб відповісти на лист-повідомлення Єврокомісії.

"Єврокомісія вважає, що ці рішення Конституційного трибуналу порушують загальні принципи автономії, примату, ефективності та однакового застосування права Євросоюзу та обов’язковість рішень Суду ЄС" - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"На думку Єврокомісії, Конституційний трибунал Польщі порушив ст. 19 п. 1 Договору про Європейський Союз у двох своїх останніх рішеннях. Внаслідок цих рішень люди, які стоять перед польським судом, не мають повних гарантій, описаних у цій статті", заявив єврокомісар Паоло Джентілоні.

Як відомо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

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