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Укр / Рус
Укр / Рус

Качиньский заявил, что Германия хочет превратить ЕС в "четвертый рейх"

Пятница, 24 декабря 2021, 20:33

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Германия пытается превратить ЕС в "немецкий четвертый рейх".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

В частности, глава партии "Право и справедливость" (ПиС) сказал, что некоторые страны "не в восторге от перспективы создания четвертого немецкого рейха на основе ЕС".

"Если бы мы, поляки, согласились с таким современным представлением, мы были бы унижены", – сказал Качиньский, также являющийся вице-премьер-министром. Он добавил, что Суд ЕС используется как инструмент для федералистских идей.

Польша была втянута в длительное противостояние с ЕС, в частности, из-за судебных изменений, которые ПиС проталкивала с 2015 года.

ЕС заявил, что начинает судебную процедуру против Польши за игнорирование законодательства ЕС и подрыв независимости судебной системы.

Как известно, 7 октября Конституционный трибунал Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Это впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под вопрос договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги.

Читайте подробнее в статье: Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

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Польша
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