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Суд у Туреччині виправдав німецьку журналістку, звинувачену в "тероризмі"

Понеділок, 17 січня 2022, 15:39

Суд у Туреччині після понад 4 років процесу виправдав німецьку журналістку турецького походження Месале Толу, арешт якої, на додачу до ще кількох громадян ФРН, ускладнив стосунки Берліна й Анкари.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Толу та її чоловіка разом з кількома іншими людьми звинувачували у членстві в ліворадикальній Марксистсько-леніністській комуністичний партії і "терористичній пропаганді". 

Месале Толу заарештували у Стамбулі у квітні 2017 року і разом з сином протримали під арештом більше 7 місяців. Після того суд несподівано зняв заборону на виїзд за кордон і вона повернулась до Німеччини, але судовий процес тривав і далі. Вдалось виїхати і її чоловікові.

Арешт у 2017 Толу, а також журналіста Die Welt Деніза Юджеля та правозахисника Петера Штойдтнера призвів до серйозної кризи у відносинах Німеччини й Туреччини.

Юджеля врешті відпустили та дали йому можливість виїхати до Німеччини у 2018 році, а потім заочно засудили до майже 3 років позбавлення волі. Штойдтнера виправдали у 2020 році. 

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Німеччина Туреччина

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