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Іспанія відправляє військові кораблі в Чорне море на тлі військової загрози РФ

П'ятниця, 21 січня 2022, 08:11

Іспанія направила військові кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО в Середземному та Чорному морі, оскільки напруга в регіоні зростає через нарощування російських військових на українському кордоні.

Про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Роблес сказала, що тральщик уже вирушив, а фрегат відпливе протягом 3-4 днів. За її словами, уряд Іспанії також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

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"Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО", - сказала вона.

Водночас Роблес додала, що Іспанія надає перевагу "виключно дипломатичній відповіді" на вирішення конфлікту.

Іспанія вирішила зробити внесок у військове розгортання НАТО у Східній Європі після того, як міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії у Вашингтоні у вівторок.

Нагадаємо, цього тижня Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

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Іспанія Україна-НАТО

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