Испания отправляет военные корабли в Черное море на фоне военной угрозы РФ

Испания направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном море, поскольку напряжение в регионе растет из-за наращивания российских военных на украинской границе.

Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Роблес сказала, что тральщик уже отправился, а фрегат отплывет в течение 3-4 дней. По ее словам, правительство Испании также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

"Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО", - сказала она.

В то же время Роблес добавила, что Испания предпочитает "исключительно дипломатический ответ" на разрешение конфликта.

Испания решила внести вклад в военное развертывание НАТО в Восточной Европе после того, как министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России в Вашингтоне во вторник.

Напомним, на этой неделе Британия начала поставки в Украину противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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