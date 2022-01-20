Чехія відправить Україні артилерійські боєприпаси - ЗМІ

Чехія відправить в Україну артилерійські боєприпаси, уряд Чехії має затвердити це рішення наступного тижня.

Про це повідомив чеський телеканал Televize Seznam, пише "Європейська правда".

"Чехія підтримає Україну в загостренні ситуації із Росією. Він надішле партію гранат", - йдеться у повідомленні телеканалу у Twitter.

Редактор телеканалу Ян Ріхтер розповів, що Чехія підтримає Україну постачанням артилерійських боєприпасів. Цю інформацію телеканалу підтвердила речниця міністерства оборони.

"Пропозицію міністерств оборони та закордонних справ і Генштабу уряд обговорить наступного тижня. Більше у сьогоднішніх вечірніх новинах", - написав Ріхтер у Twitter.

Міністр оборони Чехії раніше заявила, що новий чеський уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.

Нагадаємо, цього тижня Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

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