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Німеччина надасть Україні 5 тисяч військових захисних шоломів

Середа, 26 січня 2022, 14:58

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поставить Україні 5000 військових захисних шоломів. 

Про це політик сказала членам комітету з оборони та представникам преси, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SZ.de.

Україна вже деякий час просить у Німеччини про постачання озброєнь для захисту від можливого великомасштабного нападу Росії, включаючи бойові кораблі та зенітні системи. 

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Канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.

У Києві це рішення викликає велике обурення. Посол України в Берліні Андрій Мельник декілька днів тому повідомив виданню Handelsblatt, що Україна запитує "терміново про 100 000 шоломів та захисних жилетів" для добровольців.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила на початку тижня, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з'ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші. Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає "зеленого світла" з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.

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Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

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Німеччина

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