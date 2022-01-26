Німеччина вимагає винятків для енергосектора у фінансових санкціях проти РФ – ЗМІ

Уряд Німеччини наполягає на винятках для енергетичного сектора, якщо російським банкам буде заблоковано можливість клірингу операцій в доларах США.

Про це йдеться у документах, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, передає "Європейська правда"

Джерела агентства, знайомі з останніми дискусіями, стверджують, що інші великі західноєвропейські країни дотримуються подібних поглядів. Один чиновник сказав, що останні розмови свідчать, що виняток, ймовірно, стане частиною остаточного пакету санкцій, узгоджених із США, які будуть застосовані у разі вторгнення РФ в Україну.

Оскільки Росія збирає війська біля кордону з Україною, США та їхні європейські союзники працюють над досягненням домовленості про економічну помсту. Але Німеччина занепокоєна тим, що без винятку постачання енергії до Європи може бути під загрозою, йдеться в одному з документів.

Таке "обрізання" санкцій не завадить потенційним заходам проти газопроводу "Північний потік-2", зазначив один з чиновників.

Документи були оприлюднені союзниками Берліна на тлі того, що німецький уряд стикається з критикою з боку інших країн за блокування продажу або поставок оборонної зброї в Україну.

Представник Європейського союзу сказав, що варіанти санкцій включають обмеження можливості Москви конвертувати валюту, торгувати із Заходом і отримати доступ до ключових технологій. Проблема полягає в тому, що в той час як союзники працюють над створенням вагомого набору заходів, кожна країна намагається захистити власну економіку від потенційно значущих побічних ефектів.

Зокрема, кілька інших великих європейських країн також намагалися ввести винятки в рамках дискусій про санкції і наполягали на перехідних періодах, а також просили захисту для існуючих контрактів, укладених останніми тижнями.

Уряд у Берліні також висловив застереження щодо серйозного впливу на німецькі фінансові установи та європейську економіку, якщо союзники запровадять повне заморожування російських активів і заборонять операції з великими російськими банками.

В одному з документів наводиться приклад Ірану, де санкції США призвели до того, що більшість європейських фінансових установ припинили майже всю пов’язану з Іраном комерційну діяльність.

"Те ж міркування стосується виключення великих російських банків із міжнародної платіжної системи Swift", – йдеться в документі.

У разі "військової агресії проти суверенної держави та серйозного порушення міжнародного права, що ставить під загрозу європейський мир і безпеку", Німеччина готова підписати пакет, який може включати:повне заморожування активів і заборона на операції для певної групи російських банків;подальші обмеження щодо суверенного боргу та обмеження ринку капіталу для державних організацій; заборона на торгівлю деяким російським державним підприємствам;

Також Берлін готовий підтримати обмеження на імпорт деяких російських металів і хімікатів, а також обмеження на експорт деяких предметів розкоші та високотехнологічних товарів більш жорсткі обмеження на товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях; заборона на поїздки та заморожування активів, націлені на олігархів, обмеження на інвестиції в Росії.

Як повідомлялося, Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Росії в Україну.