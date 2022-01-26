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Германия предоставит Украине 5 тысяч военных защитных шлемов

Среда, 26 января 2022, 14:58

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине 5000 военных защитных шлемов.

Об этом политик сказала членам комитета по обороне и представителям прессы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SZ.de.

Украина уже некоторое время просит у Германии о поставках вооружений для защиты от возможного крупномасштабного нападения России, включая боевые корабли и зенитные системы.

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Канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок недавно однозначно исключили возможность поставки летального оружия Украине.

В Киеве это решение вызывает негодование. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник несколько дней назад сообщил изданию Handelsblatt, что Украина запрашивает "срочно о 100 000 шлемах и защитных жилетах" для добровольцев.

Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиане Гоффманн заявила в начале недели, что Германия уже согласилась доставить в Украину полевой госпиталь в очень короткие сроки. Но потом также выяснилось, что Германия только даст на это деньги. Полевой госпиталь будет построен и доставлен балтийским партнером по НАТО Эстонией, которая также ожидает "зеленого света" из Берлина передаче Украине гаубиц из старых запасов бундесвера.

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Как сообщалось, министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по поводу неоказания вооруженной поддержки Украине на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование позицией Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно остановиться.

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