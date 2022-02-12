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Ще кілька країн Європи порадили своїм громадянам негайно їхати з України

Субота, 12 лютого 2022, 10:23

Велика Британія, Латвія, Данія, Фінляндія та Норвегія порадили своїм громадянам негайно виїздити з України у зв’язку з непередбачуваністю ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні повідомлення оприлюднили увечері 11 лютого.

"Зараз ми радимо утриматися від будь-яких поїздок до України. Британцям в Україні варто виїхати невідкладно, поки є можливість зробити це комерційними рейсами", - йдеться в оновленій рекомендації уряду Британії.

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"З огляду на серйозну безпекову загрозу, створену Росією біля кордонів України, та правдоподібну загрозу ескалації, МЗС Латвії закликає своїх громадян найближчим часом виїхати з України", - повідомило посольство Латвії.

Посольство Фінляндії також закликало своїх громадян невідкладно виїздити доступними комерційними авіарейсами, через те, що ситуація залишається напруженою і непередбачуваною. 

Так само, закликає їхати додому Данія. У рекомендації зауважують, що зараз комерційні рейси доступні, як і завжди, але обставини можуть змінитись дуже швидко і той, хто вирішує залишатися, робить це на власний ризик. 

Схожу пораду для своїх громадян опублікувала Норвегія, застерігаючи також від поїздок на територію Росії в прикордонні з Україною райони, а також будь-яких поїздок до Білорусі, за винятком Мінська. 

Естонія не закликає виїздити негайно, але рекомендує утриматися від поїздок, які не є необхідними, а тих, хто вже знаходиться в Україні - подумати, наскільки важливо їм далі залишатися тут, і зареєструватися на сайті МЗС. Бельгія радить утриматися від поїздок, а тих, хто вже перебуває в країні - залишатись лише за наявності поважних причин.

Нагадаємо, перед тим 11 лютого залишити Україну своїм громадянам порадило посольство Нідерландів та президент США Джо Байден.

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