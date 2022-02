Ще кілька країн Європи порадили своїм громадянам негайно їхати з України

Велика Британія, Латвія, Данія, Фінляндія та Норвегія порадили своїм громадянам негайно виїздити з України у зв’язку з непередбачуваністю ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні повідомлення оприлюднили увечері 11 лютого.

"Зараз ми радимо утриматися від будь-яких поїздок до України. Британцям в Україні варто виїхати невідкладно, поки є можливість зробити це комерційними рейсами", - йдеться в оновленій рекомендації уряду Британії.

"З огляду на серйозну безпекову загрозу, створену Росією біля кордонів України, та правдоподібну загрозу ескалації, МЗС Латвії закликає своїх громадян найближчим часом виїхати з України", - повідомило посольство Латвії.

‼️ In view of a serious threat to security posed by Russia near the Ukrainian border and a credible threat of escalation of the situation, the @Latvian_MFA urges Latvian 🇱🇻 nationals to depart from #Ukraine in the near term 🇺🇦 ‼️

➡️ https://t.co/p2fvDogrz1 pic.twitter.com/gikyZ0ILSB