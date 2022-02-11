Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Блінкен: Путін може і не чекати кінця Олімпіади, щоб напасти на Україну

П'ятниця, 11 лютого 2022, 11:43

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія спрямувала більше сил до свого кордону з Україною і може розпочати вторгнення у будь-який момент, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Він сказав, що Вашингтон продовжує "згортати" своє посольство в Україні, і повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно покинути країну.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон", – сказав Блінкен на пресконференції в австралійському місті Мельбурн.

"Як ми вже говорили раніше, ми знаходимося у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який час, і, щоб бути зрозумілим, в тому числі під час Олімпіади", - заявив він.

Раніше президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко "зійти на божевілля".

Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза США

Статті

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України

Ян Ліпавський: "Президент Земан має право на свою думку, але чеське суспільство дуже проукраїнське, і підстав для цього не бракує".
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда