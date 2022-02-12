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Посол ЄС залишиться у Києві, частині персоналу дозволили виїхати з України

Субота, 12 лютого 2022, 09:32

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас залишається у Києві, всупереч чуткам про нібито від’їзд, проте другорядному персоналу посольства дозволили за бажання виїхати. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Чутки про нібито свій від’їзд Матті Маасікас заперечив у своєму Twitter увечері 11 лютого.

"Оскільки фейк, який почав ширитися, все ще розповсюджується, повторюся: я у Києві і я залишаються тут", - написав він. 

Водночас, повідомляє "Радіо Свобода", речник ЄС із закордонних справ Петер Стано повідомив на брифінгу, що другорядним співробітникам представництва надали можливість дистанційної роботи з-за кордону, але зауважив, що про евакуацію не йдеться. 

"Ми продовжуємо оцінювати ситуацію в міру її розвитку, відповідно до нашого обов’язку піклуватися про наших співробітників, а також у тісній співпраці та координації з державами-членами ЄС. Ми не евакуюємось. Нині другорядному персоналові було надано можливість віддаленої роботи з-за меж країни", – сказав Петер Стано.

Нагадаємо, серед перших рішення про часткову добровільну евакуацію співробітників та обов’язковий виїзд родин дипломатів прийняли США в останній тиждень січня.

Головний дипломат ЄС тоді заявив, що Євросоюз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва.

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Російська криза Маасікас

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