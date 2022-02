Посол ЄС залишиться у Києві, частині персоналу дозволили виїхати з України

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас залишається у Києві, всупереч чуткам про нібито від’їзд, проте другорядному персоналу посольства дозволили за бажання виїхати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чутки про нібито свій від’їзд Матті Маасікас заперечив у своєму Twitter увечері 11 лютого.

"Оскільки фейк, який почав ширитися, все ще розповсюджується, повторюся: я у Києві і я залишаються тут", - написав він.

Since the fake news which started from https://t.co/MNi38gkgc6 is still spreading, I repeat:



I am in Kyiv and am staying here.



Я є і залишаюсья у Київі.