Посол ЄС залишиться у Києві, частині персоналу дозволили виїхати з України

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас залишається у Києві, всупереч чуткам про нібито від’їзд, проте другорядному персоналу посольства дозволили за бажання виїхати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чутки про нібито свій від’їзд Матті Маасікас заперечив у своєму Twitter увечері 11 лютого.

"Оскільки фейк, який почав ширитися, все ще розповсюджується, повторюся: я у Києві і я залишаються тут", - написав він.

Since the fake news which started from https://t.co/MNi38gkgc6 is still spreading, I repeat:



I am in Kyiv and am staying here.



Я є і залишаюсья у Київі. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 11, 2022

Водночас, повідомляє "Радіо Свобода", речник ЄС із закордонних справ Петер Стано повідомив на брифінгу, що другорядним співробітникам представництва надали можливість дистанційної роботи з-за кордону, але зауважив, що про евакуацію не йдеться.

"Ми продовжуємо оцінювати ситуацію в міру її розвитку, відповідно до нашого обов’язку піклуватися про наших співробітників, а також у тісній співпраці та координації з державами-членами ЄС. Ми не евакуюємось. Нині другорядному персоналові було надано можливість віддаленої роботи з-за меж країни", – сказав Петер Стано.

Нагадаємо, серед перших рішення про часткову добровільну евакуацію співробітників та обов’язковий виїзд родин дипломатів прийняли США в останній тиждень січня.

Головний дипломат ЄС тоді заявив, що Євросоюз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва.

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