Госдеп США отдал приказ выезжать из Киева второстепенным дипломатам посольства

Государственный департамент США на фоне угрозы новой агрессии РФ против Украины отдал распоряжение выезжать из посольства США в Киеве второстепенным дипломатам.

Заявление об этом опубликовало посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Государственный департамент США отдал распоряжение выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий", - сообщило посольство в своем Twitter.

Отмечается, что основная команда посольства продолжает оставаться в Украине.

"Основная команда посольства остается в Украине с нашими украинскими колегами. Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру продолжит участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, который Россия создала своим военным наращиванием. Эти усилия будут продолжаться непрерывно, как и наша преданность - вместе с нашими союзниками и партнерами – суверенной, демократической и преуспевающей Украине как части целостного, свободного и мирного европейского будущего", - отмечает посольство.

На сайте Госдепа также сообщают, что с 13 февраля в посольстве США в Киеве приостанавливают предоставление консульских услуг. "Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове на случай безотлагательных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые и рутинные консульские услуги. Граждане США могут обратиться за ними в посольства в соседних странах", - отмечают в сообщении.

Госдеп дополнительно напоминает, что всем американцам рекомендуется безотлагательно выезжать из Украины. Тех, кто решит оставаться, просят заполнить специальную форму для поддержки контакта с посольством.

"Постоянно поступают сообщения о скоплении российских сил у границы с Украиной, что указывает на возможность серьезных военных действий против Украины… Американцы в Украине должны понимать, что правительство США не сможет эвакуировать их в случае военной агрессии РФ где-либо на территории Украины. Военные действия могут начаться в любой момент без предварительного предупреждения, и это тоже серьезно повлияет на способность посольства предоставлять консульские услуги и помогать гражданам США, которые будут выезжать из Украины", - предупреждает Госдеп.

Напомним, США среди первых приняли решение о частичной добровольной эвакуации сотрудников и обязательном выезде семей дипломатов в последнюю неделю января.

11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан безотлагательно выезжать из Украины.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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