Посол Британії залишається у Києві з основною командою співробітників

Посол Британії Мелінда Сіммонс повідомила, що вона та основна команда співробітників посольства продовжать роботу у Києві.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву вона опублікувала після поширення рекомендації для громадян Британії в Україні негайно виїздити з країни.

"Я залишаюся у Києві і продовжу працювати тут з основною командою. Посольство продовжує роботу", - повідомила Мелінда Сіммонс.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4