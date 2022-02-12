Посол Британії залишається у Києві з основною командою співробітників

Посол Британії Мелінда Сіммонс повідомила, що вона та основна команда співробітників посольства продовжать роботу у Києві.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву вона опублікувала після поширення рекомендації для громадян Британії в Україні негайно виїздити з країни.

"Я залишаюся у Києві і продовжу працювати тут з основною командою. Посольство продовжує роботу", - повідомила Мелінда Сіммонс.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден та низка європейських країн, включно з Британією, закликали своїх громадян невідкладно виїхати з України.

Представництво ЄС в Україні дозволило за бажання виїхати з країни і працювати дистанційно частині своїх співробітників. Посол Матті Маасікас залишається у Києві.

Серед перших рішення про часткову добровільну евакуацію співробітників та обов’язковий виїзд родин дипломатів прийняли США в останній тиждень січня.

Головний дипломат ЄС тоді заявив, що Євросоюз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва.

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