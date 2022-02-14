Президент Эстонии: о "закрытии" дверей НАТО не может быть и речи

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что о закрытии для каких-либо стран возможности вступления в НАТО "не может быть и речи".

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит BBC.

Алар Карис отметил, что это не может даже обсуждаться, и Альянс всегда придерживался политики открытых дверей.

Президент сказал, что считает текущую ситуацию "крайне серьезной" и напряжение - очень высоким.

Он выразил мнение, что потенциальное размещение в Украине военных НАТО наверняка подлило бы масла в огонь. Алар Крис отметил, что важно сохранять возможность для диалога, даже если до сих пор усилия были не особенно успешными.

По его мнению, для государств Балтии и членов НАТО прямой угрозы нет, но если дойдет до войны в Украине, это повлияет на ситуацию во всей Европе.

Напомним, в западных СМИ получили огласку слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, которую впоследствии опроверг МИД.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

Вадим Пристайко объяснил свои слова, отметив, что во избежание войны сейчас страна готова на определенные компромиссы, но "они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д.", а относительно членства в Альянсе "мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Пресс-секретарь президента Украины заверил, что курс на членство в НАТО остается приоритетным для Украины.

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