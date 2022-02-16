Ішингер скептичний щодо реальних намірів Росії вторгнутися в Україну

Голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Вольфганг Ішингер висловив скепсис щодо реальних намірів російського керівництва захопити і взяти під контроль Україну.

Таку думку він висловив у інтерв'ю Deutsche Welle, яке опубліковане на Youtube-каналі "Європейської правди".

Ішингер визнав, що РФ має можливості здійснити широкомасштабну операцію проти України, але закликав "враховувати різницю між можливостями та намірами".

"Щодо можливостей – всі знають, що можливості існують. Не лише спецслужби – усі ми бачили супутникові знімки, що відображають кількість військ та озброєнь на українському кордоні. Тож можливості однозначно існують, і, звісно, це викликає величезне занепокоєння. Однак у тому, що стосується намірів, я налаштований скептично", - відзначив очільник Мюнхенської конференції з питань.

За його словами, російським військовим та політичним лідерам слід замислитися над ціною, яку доведеться заплатити у випадку захоплення територій з мільйонами українського населення.

"Адже тоді доведеться створювати величезну поліцейську службу чи постійні пункти базування збройних сил у країні, яка за площею далеко не така як Ліхтенштейн", - сказав Ішингер.

Він підкреслив, що Україна - це величезна країна із населенням понад 40 мільйонів осіб.

"Тож якщо дійти висновку, чи можна взяти Київ, то наступним питанням стане, як утримати Київ протягом місяців, пів року, року чи тривалішого часу, і скільки це коштуватиме, а також скільки людських життів це коштуватиме", - зазначив глава Мюнхенської конференції з питань.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попри заяви Москви поки що не бачить ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. За його словами, навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

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Дивітьсь повне інтерв’ю на Youtube-каналі "Європейської правди": Німецький погляд на агресію РФ, роль США та Nord Stream-2. Ішингер, Мюнхенська безпекова конференція