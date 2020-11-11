Ішингер: Лукашенко має передати владу, інакше доведеться тікати на російському гелікоптері

Президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер вважає, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, запустивши процес передачі влади, може уникнути сценарію втечі з країни.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я дуже сподіваюся, що знайдеться шлях, який дозволить Лукашенку зрозуміти: його легітимність вичерпалася, і в його інтересах – самому запропонувати шлях передачі влади. Причому ця передача не має полягати у поглинанні Білорусі Росією", - заявив Ішингер.

За його словами, білоруси не подібні до українців і не прагнуть йти до ЄС чи РФ. Крім того, у них є розуміння, що Росія має забагато проблем. Крім того, зазначив Ішингер, багато білорусів розчаровані тим, як Росія діяла під час кризи.

На думку дипломата, Лукашенко все ж може пристати на варіант росіян, якщо йому запропонують спокійну і безпечну старість.

"Звичайно, для нього це може бути варіантом. Він може купити житло в Москві і жити там спокійно. Але я сподіваюся, що Лукашенко зрозуміє: запустивши передачу влади, він позбавиться потреби тікати з країни на російському гелікоптері", - зазначив Ішингер.