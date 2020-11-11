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Ішингер: Лукашенко має передати владу, інакше доведеться тікати на російському гелікоптері

Середа, 11 листопада 2020, 15:16

Президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер вважає, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, запустивши процес передачі влади, може уникнути сценарію втечі з країни.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я дуже сподіваюся, що знайдеться шлях, який дозволить Лукашенку зрозуміти: його легітимність вичерпалася, і в його інтересах – самому запропонувати шлях передачі влади. Причому ця передача не має полягати у поглинанні Білорусі Росією", - заявив Ішингер.

За його словами, білоруси не подібні до українців і не прагнуть йти до ЄС чи РФ. Крім того, у них є розуміння, що Росія має забагато проблем. Крім того, зазначив Ішингер, багато білорусів розчаровані тим, як Росія діяла під час кризи.

На думку дипломата, Лукашенко все ж може пристати на варіант росіян, якщо йому запропонують спокійну і безпечну  старість.

"Звичайно, для нього це може бути варіантом. Він може купити житло в Москві і жити там спокійно. Але я сподіваюся, що Лукашенко зрозуміє: запустивши передачу влади, він позбавиться потреби тікати з країни на російському гелікоптері", - зазначив Ішингер.

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Білорусь Мюнхенська конференція
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