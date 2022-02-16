Ишингер скептичен по поводу реальных намерений России вторгнуться в Украину

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил скепсис относительно реальных намерений российского руководства захватить и взять под контроль Украину.

Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle, опубликованном на Youtube-канале "Европейской правды".

Ишингер признал, что у РФ есть возможность осуществить широкомасштабную операцию против Украины, но призвал "учитывать разницу между возможностями и намерениями".

"О возможностях – все знают, что возможности существуют. Не только спецслужбы – все мы видели спутниковые снимки, отражающие количество войск и вооружений на украинской границе. Так что возможности однозначно существуют, и, конечно, это вызывает огромную обеспокоенность. Однако в том, что касается намерений, я настроен скептически", - отметил глава Мюнхенской конференции по вопросам.

По его словам, российским военным и политическим лидерам следует задуматься о цене, которую придется заплатить в случае захвата территорий с миллионами украинского населения.

"Ведь тогда придется создавать огромную полицейскую службу или постоянные пункты базирования вооруженных сил в стране, которая по площади далеко не такая, как Лихтенштейн", - сказал Ишингер.

Он подчеркнул, что Украина – это огромная страна с населением более 40 миллионов человек.

"Итак, если прийти к выводу, можно ли взять Киев, то следующим вопросом станет, как удержать Киев в течение месяцев, полугода, года или продолжительного времени, и сколько это будет стоить, а также сколько человеческих жизней это будет стоить", - отметил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение численной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.

Смотрите полное интервью на Youtube-канале Европейской правды: Немецкий взгляд на агрессию РФ, роль США и Nord Stream-2. Ишингер, Мюнхенская конференция по безопасности