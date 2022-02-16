Экс-командующий США в Европе считает маловероятным полномасштабное вторжение России

Масштабное вторжение России в Украину в ближайшие недели остается возможным, но маловероятным, считает экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

Такую оценку он высказал в среду во время слушаний в Палате представителей США по поводу ситуации вокруг Украины в подкомитете по вопросам нацбезопасности, сообщает "Европейская правда" с посылкой на "Укринформ".

"Опираясь на данные о текущем развертывании (российских войск – Ред.), а также сигналы со стороны Кремля, я считаю, что новое наступление в течение следующих двух недель возможно, но маловероятно", - сказал Годжес.

Бывший высокопоставленный генерал также спрогнозировал, что в случае, если вторжение россиян все же произойдет, то это "не будет массированной атакой по всем фронтам или масштабным наступлением в направлении Киева".

Подобные атаки, по его словам, "не оправданы или не необходимы для достижения Кремлем своих целей".

Он отметил, что для России больший стратегический интерес представляет дальнейшее затягивание нынешнего конфликта, а также продвижение на юг Украины, в частности, вдоль азовского побережья в направлении Одессы.

При этом Годжес признал, что до сих пор нет реальных подтверждений, что Россия начала отвод своих сил от украинской границы.

Ранее сообщалось, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил скепсис относительно реальных намерений российского руководства захватить и взять под контроль Украину.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение численной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.