США перекинули додаткові винищувачі до Німеччини

США перекинули до Німеччини винищувачі F-35A Lightning II на базу у Шпангдалем, що на заході країни біля кордону з Францією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби командування.

У Шпангдалем перекинули літаки, пілотів та допоміжний персонал з 388 і 419 підрозділів, точну кількість не називають. Мета переміщення - "підвищити готовність, покращити колективні оборонні позиції НАТО та посилити інтеграцію повітряних сил із союзниками".

F-35 вважаються найбільш сучасними багатофункціональними винищувачами на озброєнні США.

14 лютого ще 8 американських F-35 поповнили сили НАТО у Польщі, перед тим до країни прибули інші додаткові сили США та Британії.

Іспанія направить до Болгарії чотири винищувачі та 130 військовослужбовців для виконання завдань із патрулювання повітряного простору на тлі напруженості через нарощування Росією військової могутності на кордоні з Україною.

Німеччина, у свою чергу, збільшила свій контингент у Литві.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

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