Німеччина відправить до Литви додаткових військових через напругу між РФ і Заходом

Німеччина відправить до Литви ще 350 своїх військовослужбовців з метою посилення східного флангу НАТО.

Як повідомляє LRT, про це повідомила у понеділок 7 лютого міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

"Ми таким чином підвищуємо наш внесок у зміцнення східного флангу НАТО і надсилаємо чіткий сигнал союзникам щодо нашої рішучості", - зазначила вона.

За словами міністерки, перекидання військових відбудеться найближчими днями.

Наразі у Литві розміщені близько 500 німецьких військових. Після прибуття цього підкріплення Литва стане країною з найбільшим у Європі контингентом німецьких сил.

Німеччина очолює розміщений в країні багатонаціональний підрозділ НАТО.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

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