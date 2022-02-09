Іспанія направить у Болгарію чотири винищувачі та 130 військових
Іспанія направить до Болгарії чотири винищувачі та 130 військовослужбовців для виконання завдань із патрулювання повітряного простору на тлі напруженості через нарощування Росією військової могутності на кордоні з Україною.
Про це йдеться у заяві Міноборони Болгарії, пише "Європейська правда".
"BBC Королівства Іспанії передислокують 130 військовослужбовців та 4 літаки Eurofighter EF-2000 Typhoon II. Вони виконуватимуть завдання щодо посиленої охорони повітряного простору спільно з ВПС Болгарії до 31 березня 2022 року", - йдеться у заяві.
Очікується, що перші іспанські винищувачі приземляться на авіабазі Граф Ігнатьєво поблизу Пловдива до кінця тижня.
Іспанські екіпажі спільно з болгарськими колегами виконуватимуть завдання із чергування у повітрі, перехоплення, візуальної розвідки та супроводу.
Зазначається, що Іспанія бере на себе витрати на розміщення своїх військових.
Нагадаємо, понад 100 американських солдатів прибули до Румунії - загалом весь контингент включає 1000 військових США, спрямованих до країни в рамках посилення східного флангу НАТО.
Крім того, Сполучені Штати направлять 1700 додаткових військовослужбовців до Польщі, більшість із них уже прибули.
Прем’єр Британії Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО і заявив про наміри розмітити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.
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