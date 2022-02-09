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Іспанія направить у Болгарію чотири винищувачі та 130 військових

Середа, 9 лютого 2022, 14:48

Іспанія направить до Болгарії чотири винищувачі та 130 військовослужбовців для виконання завдань із патрулювання повітряного простору на тлі напруженості через нарощування Росією військової могутності на кордоні з Україною.

Про це йдеться у заяві Міноборони Болгарії, пише "Європейська правда".

"BBC Королівства Іспанії передислокують 130 військовослужбовців та 4 літаки Eurofighter EF-2000 Typhoon II. Вони виконуватимуть завдання щодо посиленої охорони повітряного простору спільно з ВПС Болгарії до 31 березня 2022 року", - йдеться у заяві.

Очікується, що перші іспанські винищувачі приземляться на авіабазі Граф Ігнатьєво поблизу Пловдива до кінця тижня.

Іспанські екіпажі спільно з болгарськими колегами виконуватимуть завдання із чергування у повітрі, перехоплення, візуальної розвідки та супроводу.

Зазначається, що Іспанія бере на себе витрати на розміщення своїх військових.

Нагадаємо, понад 100 американських солдатів прибули до Румунії  - загалом весь контингент включає 1000 військових США, спрямованих до країни в рамках посилення східного флангу НАТО.

Крім того, Сполучені Штати направлять 1700 додаткових військовослужбовців до Польщі, більшість із них уже прибули.

Прем’єр Британії Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО і заявив про наміри розмітити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.

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Болгарія Іспанія Альянс

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