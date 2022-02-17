США перебросили дополнительные истребители в Германию

США перебросили в Германию истребители F-35A Lightning II на базу в Шпангдалем на западе страны, возле границы с Францией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

В Шпангдалем перебросили самолеты, пилотов и вспомогательный персонал из 388 и 419 подразделений, точное число не называют. Цель перемещения – "повысить готовность, улучшить коллективные оборонные позиции НАТО и усилить интеграцию воздушных сил с союзниками".

F-35 считаются более современными функциональными истребителями на вооружении США.

14 февраля еще 8 американских F-35 пополнили силы НАТО в Польше, перед тем в страну прибыли другие дополнительные силы США и Британии.

Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военнослужащих для выполнения задач по патрулированию воздушного пространства на фоне напряженности из-за наращивания Россией сил на границе с Украиной.

Германия, в свою очередь, увеличила контингент в Литве для усиления восточного фланга НАТО.

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польше в случае, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды