"Час настав": Кулеба про обіцяні РФ санкції Заходу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає останні кроки Росії достатніми для того, щоб Захід застосував проти неї санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні із Вашингтона.

За його словами, зараз головне у дискусіях союзників - коли і які санкції будуть застосовані.

"Наша позиція дуже чітка - потрібно застосовувати санкції проти Росії, час настав", - заявив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що зараз Україна скликає всі можливі міжнародні формати та задіює усі доступні механізми для стримування Росії.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. Зараз важливо проявити витримку, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння", - додав Дмитро Кулеба.

В розширеній заяві речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від того, як міжнародна спільнота відреагує на визнання ОРДЛО.

"Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі", - заявив він.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.

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