Канада заявила, що дії РФ загрожуть миру в Європі і світі та обіцяє санкції

Канада засудила рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати "незалежними" окуповані території Донбасу та обіцяє за це економічні санкції, але не ті, які планувались на випадок вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Неприйнятні дії РФ загрожують миру у Європі й світі, і вони не будуть толеруватися. Я поговорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми підтвердили відданість суверенітету й територіальній цілісності України, та застосуємо економічні санкції за ці дії", - заявив прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Canada strongly condemns Russia’s recognition of so-called “independent states” in Ukraine. This is a blatant violation of Ukraine’s sovereignty and international law. Canada stands strong in its support for Ukraine – and we will impose economic sanctions for these actions. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 21, 2022

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі заявила, що визнання Путіним непідконтрольних українській владі ОРДЛО як незалежних територій є явним порушенням "Мінська", Хартії ООН та створює серйозну загрозу для безпеки і стабільності у регіоні. Вона зазначила що Канада разом із союзниками рішуче відреагує на це порушення міжнародного права.

"Ми готуємося запровадити за ці дії економічні санкції - окремі від тих, що передбачені для реагування на будь-яке подальше збройне вторгення РФ до України", - заявила Мелані Жолі.

See below my statement on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/BapRl85PtH — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 21, 2022

Вона повідомила, що провела телефонні розмови з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО США заявили, що запровадять санкції через це рішення, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Велика Британія 22 лютого теж планує оголосити нові санкції проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції.

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