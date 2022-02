Канада заявила, що дії РФ загрожуть миру в Європі і світі та обіцяє санкції

Канада засудила рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати "незалежними" окуповані території Донбасу та обіцяє за це економічні санкції, але не ті, які планувались на випадок вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Неприйнятні дії РФ загрожують миру у Європі й світі, і вони не будуть толеруватися. Я поговорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми підтвердили відданість суверенітету й територіальній цілісності України, та застосуємо економічні санкції за ці дії", - заявив прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Canada strongly condemns Russia’s recognition of so-called “independent states” in Ukraine. This is a blatant violation of Ukraine’s sovereignty and international law. Canada stands strong in its support for Ukraine – and we will impose economic sanctions for these actions.