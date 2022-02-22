"Пришло время": Кулеба об обещанных РФ санкциях Запада

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает последние шаги России достаточными для того, чтобы Запад применил против неё санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в видеообращении из Вашингтона.

По его словам, сейчас главное в дискуссиях союзников – когда и какие санкции будут применены.

"Наша позиция очень четкая - нужно применять санкции против России, время пришло", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что сейчас Украина созывает все возможные международные форматы и задействует все доступные механизмы сдерживания России.

"Мы все прекрасно понимаем, что происходит и как Россия нас провоцирует. Сейчас важно проявить выдержку, чтобы предотвратить развертывание вооруженного противостояния", - добавил Дмитрий Кулеба.

В расширенном заявлении представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от того, как международное сообщество отреагирует на признание ОРДЛО.

"Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", - заявил он.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это другие санкции, чем предполагавшиеся на случай вторжения РФ в Украину.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада.

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