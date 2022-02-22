Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Правительство Германии останавливает процесс согласования российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила "все международные соглашения" и сделала "непонятный, неоправданный" шаг, признав сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР".

"Остановка газопровода является четким сигналом Москве, что такие действия не останутся без последствий. У России нет поддержки в мире. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию", - сказал Шольц.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

Ранее Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада.

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